Норвежский биатлонист выиграл золото масс-старта на 15 км на Олимпиаде

Йоханнес Дале показал время 39 минут 17,1 секунды, не зайдя на штрафные круги. Вторым стал еще один норвежец, Стурла Холм Легрейд, третьим — Кентен Фийон Майе из Франции

Йоханнес Дале (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале стал олимпийским чемпионом в масс-старте на 15 км на Играх в Италии.

Он показал время 39 минут 17,1 секунды, не зайдя на штрафные круги.

Вторым стал еще один представитель Норвегии, Стурла Холм Легрейд, с отставанием 10,5 секунды и одним промахом, третьим — француз Кентен Фийон Майе (+25,6; 4 промаха).

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель покинул гонку после второго огневого рубежа, где он лидировал, не допустив ни одного промаха.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.