Норвежский биатлонист выиграл золото масс-старта на 15 км на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале стал олимпийским чемпионом в масс-старте на 15 км на Играх в Италии.
Он показал время 39 минут 17,1 секунды, не зайдя на штрафные круги.
Вторым стал еще один представитель Норвегии, Стурла Холм Легрейд, с отставанием 10,5 секунды и одним промахом, третьим — француз Кентен Фийон Майе (+25,6; 4 промаха).
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель покинул гонку после второго огневого рубежа, где он лидировал, не допустив ни одного промаха.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле