Ягудин фразой «русские так не умеют» оценил прокат чемпионки Олимпиады

На Олимпиаде в Италии американка Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Петросян заняла шестое место

Алиса Лью (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как олимпийская чемпионка из США Алиса Лью. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин на странице «ДоброFON» в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» У них все: «Have a good time. I'm just happy to be here» (Ягудин имеет в виду, что во время интервью на Играх Лью всегда отвечала в позитивном ключе. — РБК). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала», — сказал Ягудин.

Он также отметил, что результаты женского фигурного катания на Олимпийских играх в Италии «абсолютно справедливы». «Первое место безоговорочное. Даже неоспоримо. Каори [Сакамото] — вторая. Тоже неоспоримо. Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — добавил Ягудин.

Российская фигуристка Аделия Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место.

Золото взяла американка Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

Ранее на Играх в Италии Лью взяла золото в командных соревнованиях. Она является чемпионкой мира (2025), двукратной чемпионкой США (2019, 2020).