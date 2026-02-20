 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,7 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,38 x 5,4 2 7 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Ягудин фразой «русские так не умеют» оценил прокат чемпионки Олимпиады

Ягудин: Алиса Лью каталась «по фану», русские так не умеют
Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпиаде в Италии американка Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Петросян заняла шестое место
Алиса Лью
Алиса Лью (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как олимпийская чемпионка из США Алиса Лью. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин на странице «ДоброFON» в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» У них все: «Have a good time. I'm just happy to be here» (Ягудин имеет в виду, что во время интервью на Играх Лью всегда отвечала в позитивном ключе. — РБК). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала», — сказал Ягудин.

Он также отметил, что результаты женского фигурного катания на Олимпийских играх в Италии «абсолютно справедливы». «Первое место безоговорочное. Даже неоспоримо. Каори [Сакамото] — вторая. Тоже неоспоримо. Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — добавил Ягудин.

Российская фигуристка Аделия Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место.

Золото взяла американка Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

Ранее на Играх в Италии Лью взяла золото в командных соревнованиях. Она является чемпионкой мира (2025), двукратной чемпионкой США (2019, 2020).

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
фигурное катание Алиса Лью Олимпиада-2026 Алексей Ягудин Аделия Петросян
Алиса Лью фото
Алиса Лью
фигуристка
8 августа 2005 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Плющенко одобрил решение Петросян рискнуть с четверным на Олимпиаде
Спорт
Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Видео выступления
Спорт
Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58