В Казахстане подсчитали затраты на выигравшего Олимпиаду фигуриста
Общий объем финансирования подготовки фигуриста Михаила Шайдорова, выигравшего Олимпиаду, превысил $530 тыс. в 2025 году, сообщается на сайте Министерства туризма и спорта Казахстана.
21-летний Шайдоров, воспитанник Алексея Урманова, в ночь на 14 февраля победил в мужском одиночном катании и принес Казахстану первое за 32 года золото зимней Олимпиады.
Всего на подготовку спортсмена (личный тренер, тренер-консультант, главный тренер, массажист, психолог, хореографы) было потрачено более 263 млн тенге (почти $534 тыс.), в том числе $128 тыс. — на участие в 19 учебно-тренировочных сборах и пяти международных турнирах.
Зарплата Шайдорова составила почти $69 тыс. за год плюс $13,5 тыс. — выплаты за бронзу Азиатских игр и серебро чемпионата мира.
Зарплата Урманова, который выиграл Олимпиаду в 1994 году, превысила $50 тыс. за прошлый год.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле