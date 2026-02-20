В Казахстане подсчитали затраты на выигравшего Олимпиаду фигуриста

Казахстан потратил более $530 тыс. на подготовку Шайдорова к Играм в 2025 году

В Казахстане потратили на тренеров и работавших с фигуристом Шайдоровым специалистов более полумиллиона долларов. Зарплата фигуриста составила почти $70 тыс., его тренера Урманова — более $50 тыс.

Михаил Шайдоров (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Общий объем финансирования подготовки фигуриста Михаила Шайдорова, выигравшего Олимпиаду, превысил $530 тыс. в 2025 году, сообщается на сайте Министерства туризма и спорта Казахстана.

21-летний Шайдоров, воспитанник Алексея Урманова, в ночь на 14 февраля победил в мужском одиночном катании и принес Казахстану первое за 32 года золото зимней Олимпиады.

Всего на подготовку спортсмена (личный тренер, тренер-консультант, главный тренер, массажист, психолог, хореографы) было потрачено более 263 млн тенге (почти $534 тыс.), в том числе $128 тыс. — на участие в 19 учебно-тренировочных сборах и пяти международных турнирах.

Зарплата Шайдорова составила почти $69 тыс. за год плюс $13,5 тыс. — выплаты за бронзу Азиатских игр и серебро чемпионата мира.

Зарплата Урманова, который выиграл Олимпиаду в 1994 году, превысила $50 тыс. за прошлый год.