Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде

Падение лишило российскую фигуристку шансов на медаль, а для победы требовалось два чистых четверных, заявил Даниил Глейхенгауз

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Okko заявил, что в нынешних условиях для победы российский фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

В произвольной программе 18-летняя Петросян упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.

«Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно и самой Аделии во время катания, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться», — сказал Глейхенгауз.

Тренер отметил, что элемент был нестабилен на тренировках, хотя динамика была положительной.

Глейхенгауз подчеркнул, что для того, чтобы претендовать на высокие места в сложившихся обстоятельствах (отсутствие рейтинга и нейтральный статус), требовалось безупречное исполнение. «Если бы это случилось, то, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы — это непонятно. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать, и результат абсолютно закономерный», — заявил тренер.

Несмотря на разочарование, Глейхенгауз надеется, что этот опыт даст Петросян мотивацию. «Для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага и гимна, а, возможно, через четыре года все будет иначе», — заключил тренер фигуристки.

Алиса Лью из США завоевала золото (226,79), японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) взяли серебро и бронзу соответственно.