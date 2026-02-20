Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде
Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Okko заявил, что в нынешних условиях для победы российский фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.
В произвольной программе 18-летняя Петросян упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.
«Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно и самой Аделии во время катания, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться», — сказал Глейхенгауз.
Тренер отметил, что элемент был нестабилен на тренировках, хотя динамика была положительной.
Глейхенгауз подчеркнул, что для того, чтобы претендовать на высокие места в сложившихся обстоятельствах (отсутствие рейтинга и нейтральный статус), требовалось безупречное исполнение. «Если бы это случилось, то, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы — это непонятно. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать, и результат абсолютно закономерный», — заявил тренер.
Несмотря на разочарование, Глейхенгауз надеется, что этот опыт даст Петросян мотивацию. «Для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага и гимна, а, возможно, через четыре года все будет иначе», — заключил тренер фигуристки.
Алиса Лью из США завоевала золото (226,79), японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) взяли серебро и бронзу соответственно.
