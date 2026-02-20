 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде

Глейхенгауз назвал результат Петросян на Олимпиаде закономерным из-за падения
Сюжет
Олимпиада-2026
Падение лишило российскую фигуристку шансов на медаль, а для победы требовалось два чистых четверных, заявил Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и&nbsp;Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Okko заявил, что в нынешних условиях для победы российский фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

В произвольной программе 18-летняя Петросян упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.

«Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно и самой Аделии во время катания, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться», — сказал Глейхенгауз.

Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж
Спорт
Аделия Петросян

Тренер отметил, что элемент был нестабилен на тренировках, хотя динамика была положительной.

Глейхенгауз подчеркнул, что для того, чтобы претендовать на высокие места в сложившихся обстоятельствах (отсутствие рейтинга и нейтральный статус), требовалось безупречное исполнение. «Если бы это случилось, то, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы — это непонятно. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать, и результат абсолютно закономерный», — заявил тренер.

Несмотря на разочарование, Глейхенгауз надеется, что этот опыт даст Петросян мотивацию. «Для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага и гимна, а, возможно, через четыре года все будет иначе», — заключил тренер фигуристки.

Алиса Лью из США завоевала золото (226,79), японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) взяли серебро и бронзу соответственно.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Екатерина Халимовская
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026 Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
