Швейцарские хоккеистки в овертайме выиграли бронзу на Олимпиаде

Матч со Швецией закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии

Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Женская сборная Швейцарии по хоккею стала бронзовым призером Олимпийских игр в Италии.

В матче за третье место швейцарки обыграли в овертайме команду из Швеции со счетом 2:1.

В составе проигравших шайбу забросила Мира Юнгокер (32-я минута).

У сборной Швейцарии в основное время отличилась Синья Леман (36). В овертайме на последней минуте шайбу забросила Алина Мюллер.

В финале позднее 19 февраля сыграют сборные США и Канады.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Российские женская и мужская сборные по хоккею в Играх-2026 участия не принимают.