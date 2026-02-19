 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4,1 2 5,1 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,9 x 2,9 2 2,75 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,05 x 3,3 2 1,98 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Швейцарские хоккеистки в овертайме выиграли бронзу на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Матч со Швецией закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии
Фото: Alexander Nemenov / Getty Images
Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Женская сборная Швейцарии по хоккею стала бронзовым призером Олимпийских игр в Италии.

В матче за третье место швейцарки обыграли в овертайме команду из Швеции со счетом 2:1.

В составе проигравших шайбу забросила Мира Юнгокер (32-я минута).

У сборной Швейцарии в основное время отличилась Синья Леман (36). В овертайме на последней минуте шайбу забросила Алина Мюллер.

В финале позднее 19 февраля сыграют сборные США и Канады.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Российские женская и мужская сборные по хоккею в Играх-2026 участия не принимают.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккея на Олимпиаде
Спорт
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде
Спорт
Первый российский спортсмен взял медаль на Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Как США со ссылкой на Россию и КНР обосновали мощность ядерных тестов Политика, 20:57
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22