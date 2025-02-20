Гол новичка принес «Спартаку» победу в товарищеском матче с «Торпедо»
«Спартак» победил «Торпедо» в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Игра завершилась со счетом 2:1.
У «Спартака» забили Манфред Угальде (16-я минута) и Пабло Солари (89).
У «Торпедо» отличился Александр Иваньков (86).
Аргентинский нападающий Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 11 февраля, подписав контракт на четыре с половиной года.
«Спартак» после 18 туров занимает третье место в РПЛ, «Торпедо» идет вторым в Первой лиге.
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