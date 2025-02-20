Дебютный гол Солари принес «Спартаку» победу в товарищеском матче с «Торпедо»

Гол новичка принес «Спартаку» победу в товарищеском матче с «Торпедо»

«Красно-белые» победили со счетом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Пабло Солари, который перешел в «Спартак» на прошлой неделе

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» победил «Торпедо» в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Игра завершилась со счетом 2:1.

У «Спартака» забили Манфред Угальде (16-я минута) и Пабло Солари (89).

У «Торпедо» отличился Александр Иваньков (86).

Аргентинский нападающий Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 11 февраля, подписав контракт на четыре с половиной года.

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в РПЛ, «Торпедо» идет вторым в Первой лиге.