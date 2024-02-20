«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (32), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У проигравших отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7) и Алексей Кручинин (14).
«Спартак» отыгрался со счетом 0:3, забросил пять шайб во втором периоде, причем четыре из них за три минуты.
Голдобин сделал два ассиста и установил новый рекорд «Спартака» по голевым передачам за один сезон (41). Прежнее достижение принадлежало Александру Орлову — 39 голевых передач в сезоне 1981/82.
Для «Торпедо» это был 1000-й матч в КХЛ. «Спартак» ранее в этом сезоне обыграл команду Игоря Ларионова четыре раза при одном поражении (4:2, 4:3, 5:2, 1:2 Б, 3:2).
«Красно-белые» занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. «Торпедо» расположилось на шестой строчке с 74 очками в 66 встречах.
В следующем матче «Спартак» 24 февраля примет череповецкую «Северсталь», «Торпедо», потерпевшее пять поражений подряд, в тот же день дома сыграет с московским ЦСКА.
Другие результаты дня:
«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» — 4:0;
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит