«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ

«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ

«Красно-белые» пропустили три шайбы в первые 14 минут, но в итоге одержали победу со счетом 7:3. Николай Голдобин побил клубный рекорд «Спартака» по голевым передачам за один сезон, который был установлен в 1982 году

Игроки «Спартака» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (32), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У проигравших отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7) и Алексей Кручинин (14).

«Спартак» отыгрался со счетом 0:3, забросил пять шайб во втором периоде, причем четыре из них за три минуты.

Голдобин сделал два ассиста и установил новый рекорд «Спартака» по голевым передачам за один сезон (41). Прежнее достижение принадлежало Александру Орлову — 39 голевых передач в сезоне 1981/82.

Для «Торпедо» это был 1000-й матч в КХЛ. «Спартак» ранее в этом сезоне обыграл команду Игоря Ларионова четыре раза при одном поражении (4:2, 4:3, 5:2, 1:2 Б, 3:2).

«Красно-белые» занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. «Торпедо» расположилось на шестой строчке с 74 очками в 66 встречах.

В следующем матче «Спартак» 24 февраля примет череповецкую «Северсталь», «Торпедо», потерпевшее пять поражений подряд, в тот же день дома сыграет с московским ЦСКА.

Другие результаты дня:

«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» — 4:0;

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3.