Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила ТАСС, что иностранные спортсмены и тренеры следят за внутрироссийскими соревнованиями и чувствуют зависть.
Российские лыжники уже почти два года отстранены от международных стартов. С 9 февраля они участвуют в Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
«Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», — сказала Вяльбе.
Глава ФЛГР при этом заявила, что не следит за международными стартами и ничего про них не знает.
Вяльбе неоднократно выступала против участия в международных стартах на условиях нейтрального статуса и говорила, что российские лыжники вернутся на турниры, когда смогут выступать под своим флагом.
В октябре международная федерация (FIS) продлила отстранение россиян, введенное после начала боевых действий на Украине, до конца сезона.
В этом сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 21 гонку в Кубке России и Спартакиаде подряд.
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