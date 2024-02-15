Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям

Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе: иностранцы за нами следят и завидуют

Глава ФЛГР заявила, что сама не смотрит международные соревнования, поскольку на внутрироссийских «все супер». С 9 февраля лыжники выступают на Спартакиаде в Тюмени

Елена Вяльбе (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила ТАСС, что иностранные спортсмены и тренеры следят за внутрироссийскими соревнованиями и чувствуют зависть.

Российские лыжники уже почти два года отстранены от международных стартов. С 9 февраля они участвуют в Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР при этом заявила, что не следит за международными стартами и ничего про них не знает.

Вяльбе неоднократно выступала против участия в международных стартах на условиях нейтрального статуса и говорила, что российские лыжники вернутся на турниры, когда смогут выступать под своим флагом.

В октябре международная федерация (FIS) продлила отстранение россиян, введенное после начала боевых действий на Украине, до конца сезона.

В этом сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 21 гонку в Кубке России и Спартакиаде подряд.