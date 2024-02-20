В Норвегии усомнились в честности побед Большунова в гонках в России

Эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Шинстад предположил, что победы трехкратного олимпийского чемпиона во всех гонках в России могут заранее согласовывать

Александр Большунов с пятью золотыми медалями Спартакиады (Фото: Телеграм-канал лыжника)

Бывший норвежский лыжник Петтер Соленг Шинстад, который сейчас работает экспертом на телеканале TV2, допускает, что победы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунов на российских соревнованиях могли быть заранее спланированы. Об этом он заявил порталу Nettavisen.

«Честно говоря, мне сложно относиться к этим соревнованиям серьезно. Они проводят что-то вроде чемпионата мира или Кубка мира. Вполне возможно, что победы Большунова были заранее согласованы», — сказал Шинстад.

По словам Шинстада, никого из норвежских лыжников не пугают результаты Большунова в России.

Шинстад не считает, что в России смогли организовывать соревнования серьезного уровня. «Я видел ролики со всех гонок в России и видел все результаты. Нет ничего, что указывало бы на то, что эти соревнования соответствуют уровню Кубка мира, нет ничего, что указывало бы на то, что там было столько людей, сколько они говорят», — добавил норвежец.

Большунов на недавней Спартакиаде сильнейших выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала только седьмой.

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).