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Большунов выиграл пятое золото Спартакиады, победив в лыжном марафоне

Большунов выиграл пятое золото Спартакиады, победив в лыжном марафоне
Второе место в гонке на 50 км классическим стилем занял Сергей Ардашев. Третьим стал Савелий Коростелев. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов все еще не проиграл ни одного личного старта в нынешнем сезоне
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования лыжников проходят в Тюмени.

Он показал результат 2 часа 17 минут 12,2 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием в 0,4 секунды. Третьим стал Савелий Коростелев (+0,6).

Победная серия Большунова прервалась на Спартакиаде в 22-й гонке
Спорт
Александр Большунов

Большунов на Спартакиаде выиграл личный и командный спринты, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала только седьмой.

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Иван Витченко Иван Витченко
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