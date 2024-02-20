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ЦСКА разгромил «Химки» в товарищеском матче на сборах в Турции

ЦСКА разгромил «Химки» в товарищеском матче на сборах в Турции
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Федор Чалов, также гол на счету Виктора Давилы
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Футболисты ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:0 в товарищеском матче на сборе в Белеке.

Дубль сделал Федор Чалов (50-я и 59-я минуты), также отличился Виктор Давила (54).

Во втором тайме на замену вышел 19-летний алжирский полузащитник Сидахмед Айссауи, с которым армейцы 20 февраля подписали контракт.

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Фото:ФК ЦСКА

В следующем товарищеском матче 24 февраля ЦСКА проведет матч против московского «Динамо».

ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. «Химки» занимают второе место в Первой лиге.

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