ЦСКА разгромил «Химки» в товарищеском матче на сборах в Турции
Футболисты ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:0 в товарищеском матче на сборе в Белеке.
Дубль сделал Федор Чалов (50-я и 59-я минуты), также отличился Виктор Давила (54).
Во втором тайме на замену вышел 19-летний алжирский полузащитник Сидахмед Айссауи, с которым армейцы 20 февраля подписали контракт.
В следующем товарищеском матче 24 февраля ЦСКА проведет матч против московского «Динамо».
ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. «Химки» занимают второе место в Первой лиге.
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