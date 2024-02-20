 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Алжира

ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Алжира Айссауи
Сидахмед Айссауи, которому 19 лет, перешел в московский клуб из команды «УМС Алжир»
Фото: ФК ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА

Московский ЦСКА в своем телеграм-канале объявил о переходе 19-летнего алжирского полузащитника Сидахмеда Айссауи.

В ролике с представлением Айссауи главный тренер ЦСКА Владимир Федотов просит найти ему «главный талант из Алжира» и в итоге после просмотра одного из голов футболиста Федотов говорит: «Совершенство».

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на два года.

В нынешнем сезоне Айссауи провел за молодежную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами. На счету футболиста шесть матчей за молодежную сборную Алжира.

ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS
Спорт
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев

Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила €250 тыс.

ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Алжир
Материалы по теме
В клубе Юрана опровергли информацию о переходе Кучаева из ЦСКА
Спорт
ЦСКА отказался продавать чилийского легионера в иностранный клуб
Спорт
ЦСКА проиграл худшему клубу РПЛ в товарищеском матче на сборе в Турции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29
В России раскрыли хакерскую группу SugarLocker Технологии и медиа, 13:23
Продавец нарушил заверения в сделке слияния и поглощения. Считаем убытки Pro, 13:18
Киргизские спасатели полетят на вертолете к месту пропажи альпиниста Общество, 13:15
Ученые обнаружили «красный лед» у берегов Приморья Общество, 13:10
Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне Политика, 13:09
Швецов призвал защищать миноритариев при пересмотре приватизации Финансы, 13:07
В госбанке Турции назвали условия для открытия счетов россиянам Финансы, 13:06
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:05
ЦСКА расторг контракт с подписанным три недели назад американцем из НБА Спорт, 13:04
Кадровая формула: как химпром борется с дефицитом работников Дискуссионный клуб, 12:57
Кремль отказался раскрыть темы послания Путина к Федеральному собранию Политика, 12:55
ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Алжира Спорт, 12:53
Генпрокуратура решила провести ревизию камер на дорогах Общество, 12:50
Киев признал ложной версию о российских снайперах на Майдане в 2014 году Политика, 12:43