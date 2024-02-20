ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Алжира
Московский ЦСКА в своем телеграм-канале объявил о переходе 19-летнего алжирского полузащитника Сидахмеда Айссауи.
В ролике с представлением Айссауи главный тренер ЦСКА Владимир Федотов просит найти ему «главный талант из Алжира» и в итоге после просмотра одного из голов футболиста Федотов говорит: «Совершенство».
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на два года.
В нынешнем сезоне Айссауи провел за молодежную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами. На счету футболиста шесть матчей за молодежную сборную Алжира.
Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила €250 тыс.
ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах.
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