«Авангард» вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
У победителей шайбы забросили Томаш Юрчо (2-я и 26-я минуты), Валентин Пьянов (31) и Иван Николишин (40). В составе проигравших отличились Алексей Макеев (50) и Андрей Обидин (53).
«Авангард» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 65 матчах. «Автомобилист» расположился на пятой строчке с 78 очками в 66 встречах.
«Авангард» одержал 43-ю победу в регулярном чемпионате и установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд (42 победы) был установлен в сезоне-2010/11.
В другом матче вторника новосибирская «Сибирь» дома обыграла тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:0.
В следующем матче «Авангард» 22 февраля примет «Ладу», «Автомобилист» в тот же день в гостях сыграет с астанинским «Барысом».
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