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«Авангард» вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ

«Авангард» победил «Автомобилист» и вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ
Омский клуб обыграл дома «Автомобилист» со счетом 4:2. Дубль сделал словак Томаш Юрчо
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей шайбы забросили Томаш Юрчо (2-я и 26-я минуты), Валентин Пьянов (31) и Иван Николишин (40). В составе проигравших отличились Алексей Макеев (50) и Андрей Обидин (53).

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«Авангард» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 65 матчах. «Автомобилист» расположился на пятой строчке с 78 очками в 66 встречах.

«Авангард» одержал 43-ю победу в регулярном чемпионате и установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд (42 победы) был установлен в сезоне-2010/11.

В другом матче вторника новосибирская «Сибирь» дома обыграла тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:0.

В следующем матче «Авангард» 22 февраля примет «Ладу», «Автомобилист» в тот же день в гостях сыграет с астанинским «Барысом».

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