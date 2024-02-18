Форвард «Барыса» побил рекорд КХЛ по количеству матчей за один клуб
Матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура» стал для форварда астанинского «Барыса» Романа Старченко 780-м за клуб в КХЛ.
Он установил новый рекорд КХЛ по наибольшему числу матчей за один клуб в истории.
Предыдущее достижение принадлежала защитнику Евгению Бирюкову — 779 игр (магнитогорский «Металлург»). На третьем месте идет Артем Лукоянов (казанский «Ак Барс») — 772 игры.
Старченко 37 лет. Он всю свою карьеру в КХЛ провел в «Барысе», кроме сезона-2022/23, который форвард отыграл за московский «Спартак».
Всего Старченко провел в КХЛ 831 матч и набрал 411 (211+200) очков.
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