Загитова не будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет тренировать в собственной школе фигурного катания в Казани, а будет выполнять функции менеджера. Об этом журналистам рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager (генеральный менеджер). Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи», — цитирует Леонова «РИА Новости».
По словам Леонова, он с Загитовой постоянно на связи. «Есть наработки по специалистам, которые будут здесь работать. В основном это Москва и Санкт-Петербург, надо и условия все обсудить, потому что они, может быть, будут работать вахтовым методом», — добавил министр.
Леонов в декабре говорил ТАСС, что строительство школы фигуристки в Казани планируется начать весной 2024 года. Сама Загитова отметила, что в своей школе сможет популяризировать фигурное катание и передавать свои навыки детям.
21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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