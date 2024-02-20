Загитова не будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что олимпийская чемпионка будет подбирать специалистов и ставить задачи в собственной школе, но сама тренировать не будет

Алина Загитова (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет тренировать в собственной школе фигурного катания в Казани, а будет выполнять функции менеджера. Об этом журналистам рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager (генеральный менеджер). Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи», — цитирует Леонова «РИА Новости».

По словам Леонова, он с Загитовой постоянно на связи. «Есть наработки по специалистам, которые будут здесь работать. В основном это Москва и Санкт-Петербург, надо и условия все обсудить, потому что они, может быть, будут работать вахтовым методом», — добавил министр.

Леонов в декабре говорил ТАСС, что строительство школы фигуристки в Казани планируется начать весной 2024 года. Сама Загитова отметила, что в своей школе сможет популяризировать фигурное катание и передавать свои навыки детям.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).