Канада предложила упростить смену спортивного гражданства фигуристов
Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) внесла на рассмотрение Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об изменении порядка смены спортивного гражданства, сообщают «РИА Новости» и «Матч ТВ».
Основное изменение касается сроков карантина — вместо 12 календарных месяцев канадцы предлагают пропуск полного сезона с момента получения разрешения, причем срок будет отсчитываться с последнего международного старта фигуриста.
При этом федерация, за которую спортсмен выступал раньше, должна отреагировать на запрос об откреплении сразу после получения документов.
Бывший вице-президент ISU Александр Лакерник заявил «РИА Новости», что фигуристам от поправок «намного легче не станет», но и «разрешения предыдущей федерации не потребуется, просто надо все оформить».
Предложение канадцев внесено в предварительную повестку конгресса ISU, который пройдет в июне в Лас-Вегасе (США).
Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU с марта 2022 года.
В августе прошлого года стало известно, что вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина может сменить гражданство на казахстанское, но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что ей придется ждать открепления до заседания исполкома в декабре.
И.о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе в декабре заявлял о желании ужесточить позицию по переходу спортсменов в другие сборные.
«Тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть», — сказал Сихарулидзе.
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