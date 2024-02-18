Канада предложила упростить смену спортивного гражданства фигуристов

Предложенные поправки подразумевают изменение срока карантина с календарного года на один сезон, а также быстрое решение об откреплении от предыдущей сборной. В России, наоборот, ранее хотели ужесточить правила переходов

Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) внесла на рассмотрение Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об изменении порядка смены спортивного гражданства, сообщают «РИА Новости» и «Матч ТВ».

Основное изменение касается сроков карантина — вместо 12 календарных месяцев канадцы предлагают пропуск полного сезона с момента получения разрешения, причем срок будет отсчитываться с последнего международного старта фигуриста.

При этом федерация, за которую спортсмен выступал раньше, должна отреагировать на запрос об откреплении сразу после получения документов.

Бывший вице-президент ISU Александр Лакерник заявил «РИА Новости», что фигуристам от поправок «намного легче не станет», но и «разрешения предыдущей федерации не потребуется, просто надо все оформить».

Предложение канадцев внесено в предварительную повестку конгресса ISU, который пройдет в июне в Лас-Вегасе (США).

Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU с марта 2022 года.

В августе прошлого года стало известно, что вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина может сменить гражданство на казахстанское, но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что ей придется ждать открепления до заседания исполкома в декабре.

И.о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе в декабре заявлял о желании ужесточить позицию по переходу спортсменов в другие сборные.

«Тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть», — сказал Сихарулидзе.