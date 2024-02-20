Агент Чистяков: сейчас рано говорить о шансах увидеть Овечкина в КХЛ

Агент Овечкина назвал преждевременными разговоры о его возвращении в КХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы российского форварда, заявил, что вопрос о приходе Александра Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается

Александр Овечкин (Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters)

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, считает преждевременными разговоры о возвращении форварда в КХЛ после окончания его нынешнего контракта. Об этом он заявил Sport24.

«Вопрос о приходе Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать это позже», — сказал Чистяков.

Ранее 38-летний Овечкин говорил, что, скорее всего, завершит карьеру после окончания контракта с «Вашингтоном». Соглашение российского форварда рассчитано до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 38 (14+24) очков в 50 матчах. Всего в карьере россиянина 836 голов в НХЛ. Он является вторым снайпером в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», играл за команду во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.