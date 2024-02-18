Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности по голевой серии
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (4-я минута), Ти Джей Оши (11), Сонни Милано (44) и белорусский форвард Алексей Протас (52). У проигравших отличились Арбер Джекай (6), Алекс Ньюхук (37) и Ник Сузуки (50).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Он еще вышел на чистое десятое место по числу матчей за один клуб в истории НХЛ — провел 1397-ю игру за «Кэпиталз».
Российский форвард продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей, но его серия в заброшенными шайба прервалась на шести встречах. Таким образом, Овечкин не смог повторить свой рекорд 18-летней давности — семь матчей подряд с голами.
Всего после 50 матчей 38-летний Овечкин набрал 38 (14+24) очков в нынешнем сезоне.
«Вышингтон» выиграл лишь второй раз за последние десять матчей. После 53 игр «Кэпиталз» занимают 11-е место в Восточной конференции с 56 очками.
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