Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности по голевой серии в НХЛ

Капитан «Вашингтона» не смог забросить шайбу в игре с «Монреалем». Его голевая серия остановилась на шести встречах, россиянин не смог повторить личный рекорд по числу матчей НХЛ с голами подряд

Александр Овечкин (Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (4-я минута), Ти Джей Оши (11), Сонни Милано (44) и белорусский форвард Алексей Протас (52). У проигравших отличились Арбер Джекай (6), Алекс Ньюхук (37) и Ник Сузуки (50).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Он еще вышел на чистое десятое место по числу матчей за один клуб в истории НХЛ — провел 1397-ю игру за «Кэпиталз».

Российский форвард продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей, но его серия в заброшенными шайба прервалась на шести встречах. Таким образом, Овечкин не смог повторить свой рекорд 18-летней давности — семь матчей подряд с голами.

Всего после 50 матчей 38-летний Овечкин набрал 38 (14+24) очков в нынешнем сезоне.

«Вышингтон» выиграл лишь второй раз за последние десять матчей. После 53 игр «Кэпиталз» занимают 11-е место в Восточной конференции с 56 очками.