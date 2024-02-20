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Топурия поднялся на пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC

Топурия после победы над Волкановски стал пятым в рейтинге лучших бойцов UFC
Новый чемпион UFC в полулегком весе 18 февраля нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Теперь он дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, где лидирует россиянин Ислам Махачев
Александр Волкановски и Илия Топурия
Александр Волкановски и Илия Топурия (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия дебютировал в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Представляющий Испанию боец занял сразу пятое место.

Топурия 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски и отобрал у того чемпионский пояс.

В обновленном рейтинге Волкановски потерял четыре позиции и оказался на седьмой строчке.

Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC
Спорт
Александр Волкановски

Первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий занимает россиянин Ислам Махачев, чемпион в легком весе.

Далее расположились американец Джон Джонс (чемпион в тяжелом весе), британец Леон Эдвардс (прибавил одну позицию, чемпион в полусреднем весе), бразилец Алекс Перейра (чемпион в полутяжелом весе, также прибавил одну строчку) и Топурия.

27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Илия Топурия
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