Топурия поднялся на пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC
Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия дебютировал в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Представляющий Испанию боец занял сразу пятое место.
Топурия 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски и отобрал у того чемпионский пояс.
В обновленном рейтинге Волкановски потерял четыре позиции и оказался на седьмой строчке.
Первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий занимает россиянин Ислам Махачев, чемпион в легком весе.
Далее расположились американец Джон Джонс (чемпион в тяжелом весе), британец Леон Эдвардс (прибавил одну позицию, чемпион в полусреднем весе), бразилец Алекс Перейра (чемпион в полутяжелом весе, также прибавил одну строчку) и Топурия.
27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC.
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