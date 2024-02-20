Вторая ракетка мира Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Дубае
Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дубае.
Соболенко была посеяна на турнире по вторым номером и начала выступления сразу со второго круга. 25-летняя белоруска уступила хорватка Донне Векич, 31-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.
Для Соболенко это был первый матч после победы на Australian Open в конце января.
В третьем круге Векич сыграет против румынки Сораны Кырсти, которая победила россиянку Веронику Кудерметову со счетом 6:1, 6:4.
Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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