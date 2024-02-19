Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае

Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг крупного турнира в Дубае

Павлюченкова в двух сетах справилась с чешкой Боузковой, а Потаповой понадобилось три партии для победы над китаянкой Чжу Линь

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли стартовые матчи на турнире WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.

Павлюченкова, 24-я ракетка мира, победила чешку Марию Боузкову (37) со счетом 6:4, 6:3.

Потапова (35) обыграла китаянку Чуж Линь (57) со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Следующие соперницы россиянок определятся позднее.

На предыдущем турнире в Дохе, также категории WTA-1000, Павлюченкова дошла до полуфинала, а Потапова проиграла во втором круге.

Победительница турнира в Дубае получит более $520 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.

WTA-1000 — второй по престижности уровень соревнований после «Большого шлема».