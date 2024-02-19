Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг крупного турнира в Дубае
Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли стартовые матчи на турнире WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.
Павлюченкова, 24-я ракетка мира, победила чешку Марию Боузкову (37) со счетом 6:4, 6:3.
Потапова (35) обыграла китаянку Чуж Линь (57) со счетом 4:6, 6:2, 6:4.
Следующие соперницы россиянок определятся позднее.
На предыдущем турнире в Дохе, также категории WTA-1000, Павлюченкова дошла до полуфинала, а Потапова проиграла во втором круге.
Победительница турнира в Дубае получит более $520 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.
WTA-1000 — второй по престижности уровень соревнований после «Большого шлема».
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