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Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг крупного турнира в Дубае

Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
Павлюченкова в двух сетах справилась с чешкой Боузковой, а Потаповой понадобилось три партии для победы над китаянкой Чжу Линь
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли стартовые матчи на турнире WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.

Павлюченкова, 24-я ракетка мира, победила чешку Марию Боузкову (37) со счетом 6:4, 6:3.

Потапова (35) обыграла китаянку Чуж Линь (57) со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Следующие соперницы россиянок определятся позднее.

На предыдущем турнире в Дохе, также категории WTA-1000, Павлюченкова дошла до полуфинала, а Потапова проиграла во втором круге.

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Победительница турнира в Дубае получит более $520 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.

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WTA-1000 — второй по престижности уровень соревнований после «Большого шлема».

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Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Павлюченкова
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