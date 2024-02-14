«Локомотив» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка России
«Локомотив» и полузащитник Даниил Куликов договорились о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщается на сайте клуба.
25-летний футболист является воспитанником «Локомотива». Он сыграл за основную команду 89 матчей, сделав четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей в составе «Локомотива».
Куликов дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок. Полузащитник также был победителем молодежного первенства.
Ожидается, что Куликов продолжит карьеру в московской «Родине» из Первой лиги.
«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.
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