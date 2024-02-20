НХЛ не включила набравшего шесть очков Капризова в число звезд дня

НХЛ не включила набравшего шесть очков Капризова в число звезд дня

Первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ стал партнер российского форварда по «Миннесоте» Юэль Эрикссон Эк, который также набрал 6 (3+3) очков в одном матче

Кирилл Капризов (Фото: Matt Blewett / USA TODAY Sports / Reuters)

Шведский форвард «Миннесоты Уайлд» Юэль Эрикссон Эк признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий в матче против «Ванкувер Кэнакс» (10:7) отметился тремя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.

При этом в число звезд дня не вошел российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который также набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером».

Капризов стал третьим россиянином, кто смог набрать шесть и более очков в одном матче НХЛ: ранее это удавалось Сергею Макарову, который набрал 7 (2+5) очков в 1990 году, и Никите Кучерову — 6 (2+4) очков в 2023-м.

Второй звездой дня был признан форвард «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который сделал хет-трик в игре с «Калгари Флэймз» (3:6).

Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Патрик Кейн. В матче против «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) трехкратный обладатель Кубка Стэнли сделал 800-ю голевую передачу в карьере.