НХЛ не включила набравшего шесть очков Капризова в число звезд дня
Шведский форвард «Миннесоты Уайлд» Юэль Эрикссон Эк признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Нападающий в матче против «Ванкувер Кэнакс» (10:7) отметился тремя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.
При этом в число звезд дня не вошел российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который также набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером».
Капризов стал третьим россиянином, кто смог набрать шесть и более очков в одном матче НХЛ: ранее это удавалось Сергею Макарову, который набрал 7 (2+5) очков в 1990 году, и Никите Кучерову — 6 (2+4) очков в 2023-м.
Второй звездой дня был признан форвард «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который сделал хет-трик в игре с «Калгари Флэймз» (3:6).
Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Патрик Кейн. В матче против «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) трехкратный обладатель Кубка Стэнли сделал 800-ю голевую передачу в карьере.
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