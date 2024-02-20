Форвард «Миннесоты» Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в матче НХЛ

Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче против «Ванкувера Кэнакс» отметился тремя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами

Кирилл Капризов (Фото: Reuters)

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 10:7.

У «Миннесоты» заброшенными шайбами отличились Юэль Эрикссон Эк (20, 41, 42-я минуты), Мэттью Болди (32), Матс Цукарелло (40), Кирилл Капризов (42, 46, 60), Марко Росси (45) и Юнас Бродин (59). В составе проигравших отметились Иэн Коул (3), Джей Ти Миллер (14, 30, 35), Элиас Петтерссон (26), Никита Задоров (49) и Брок Босер (58).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов помимо трех заброшенных шайб отметился тремя голевыми передачами. Он оформил второй хет-трик в текущем сезоне и четвертый в карьере.

Капризов впервые в НХЛ отметился шестью очками в одном матче, до этого форвард трижды набирал по четыре очка в сезоне 2021/22.

Капризов стал третьим россиянином, который смог набрать шесть и более очков в одном матче НХЛ: ранее это удавалось Сергею Макарову, который набрал семь (2+5) очков в 1990 году и Никите Кучерову — шесть (2+4) очков в 2023 году.

Также Капризов и его партнер по команде Юэль Эрикссон Эк, который также набрал шесть (3+3) очков в игре, повторили рекорд клуба по числу очков за матч.

Россиянин продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Теперь на счету форварда 57 (23 + 34) очков в 48 матчах текущего сезона.

«Миннесота» набрала 58 очков в 55 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Виннипегом».