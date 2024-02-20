Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 10:7.
У «Миннесоты» заброшенными шайбами отличились Юэль Эрикссон Эк (20, 41, 42-я минуты), Мэттью Болди (32), Матс Цукарелло (40), Кирилл Капризов (42, 46, 60), Марко Росси (45) и Юнас Бродин (59). В составе проигравших отметились Иэн Коул (3), Джей Ти Миллер (14, 30, 35), Элиас Петтерссон (26), Никита Задоров (49) и Брок Босер (58).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов помимо трех заброшенных шайб отметился тремя голевыми передачами. Он оформил второй хет-трик в текущем сезоне и четвертый в карьере.
Капризов впервые в НХЛ отметился шестью очками в одном матче, до этого форвард трижды набирал по четыре очка в сезоне 2021/22.
Капризов стал третьим россиянином, который смог набрать шесть и более очков в одном матче НХЛ: ранее это удавалось Сергею Макарову, который набрал семь (2+5) очков в 1990 году и Никите Кучерову — шесть (2+4) очков в 2023 году.
Также Капризов и его партнер по команде Юэль Эрикссон Эк, который также набрал шесть (3+3) очков в игре, повторили рекорд клуба по числу очков за матч.
Россиянин продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Теперь на счету форварда 57 (23 + 34) очков в 48 матчах текущего сезона.
«Миннесота» набрала 58 очков в 55 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Виннипегом».
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