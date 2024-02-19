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Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ

Игра «Рейнджерс» — «Айлендерс» прошла на стадионе для американского футбола. Эту встречу посетили 79 690 зрителей. Матч вошел в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оказался в восторге от атмосферы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5), который прошел на открытой арене. Форварда цитирует журналист Винс Меркольяно.

«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится, — отметил Панарин, который стал автором победной шайбы. — Мне пришлось сдерживать слезы, потому что это было такое зрелище».

Игра прошла в Рутерфорде (штат Нью-Джерси) на стадионе для американского футбола. Эту встречу посетили 79 690 зрителей. Матч вошел в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ и стал самым посещаемым в истории нью-йоркских команд.

Рекорд посещаемости в истории хоккея был установлен в 2010 году в городе Энн-Арборе (штат Мичиган) на матче двух университетских команд из Мичигана — 113 411 зрителей. Второе место в этом списке занимает «Зимняя классика»-2014 «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйплз Лифз». Матч НХЛ тоже прошел в Энн-Арборе и собрал 105 491 зрителя.

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Руслан Алиев
Артемий Панарин НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
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