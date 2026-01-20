Российский боксер проведет бой c колумбийцем за временный пояс WBA
Российский боксер Эльнур Самедов проведет бой за временный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе с колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Встреча пройдет 14 февраля в Челябинске в рамках турнира RCC Boxing Promotions.
Всего на счету Самедова 21 победа и одно поражение. Последний раз 32-летний спортсмен выходил на ринг в ноябре в Екатеринбурге, где в седьмом раунде нокаутировал Моруфа Аканжи из Нигерии.
По версии портала BoxRec, Самедов входит в топ-15 лучших боксеров мира во втором полулегком весе.
Гутьеррес провел 11 боев без поражений. По ходу карьеры он боксировал в Колумбии, Венесуэле, Панаме и Мексике.
В рейтинге WBA Самедов располагается на первой строчке, Гутьеррес — на 12-й.
Предыдущим временным чемпионом WBA в этой категории был олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев, который в начале июля на турнире в Стамбуле проиграл британцу Джеймсу Диккенсу.
На текущий момент Диккенс переведен в статус полноценного чемпиона WBA во втором полулегком весе.
