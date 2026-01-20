Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырех матчей

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче против «Колорадо Эвеланш»

Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» уступили «Колорадо Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 0:2.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал в матче одно очко, отметившись голевой передачей. 40-летний россиянин не может забить уже четыре матча подряд: ранее он не отличился шайбой в матчах с «Монреаль Канадиенс» (3:2), «Сан-Хосе Шаркс» (2:3) и «Флорида Пантерз» (2:5).

Гостевая встреча против «Колорадо» стала для Овечкина 1541-й. Россиянин вышел на 18-е место в списке игроков с наибольшим числом матчей в НХЛ. Он обошел по этому показателю Шейна Доуна и Джонни Буцика (по 1540 игр).

Всего в 47 матчах нынешнего сезона россиянин набрал 42 очка, отметившись 20 голами и 22 голевыми передачами.

Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Всего в его активе в регулярных чемпионатах 917 голов в регулярках и 994 с учетом плей-офф. Овечкин на 22 гола отстает от рекорда Гретцки (1016) по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

«Вашингтон» набрал 54 очка в 50 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Колорадо» с 76 очками в 47 играх расположился на первом месте в Центральном дивизионе и во всем регулярном чемпионате.

«Кэпиталз» в следующем матче 23 января сыграет на выезде с «Ванкувером». «Колорадо» в тот же день встретится в домашнем матче с «Анахаймом».