 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Радулова впервые за десять лет признали лучшим форвардом недели в КХЛ

КХЛ: Радулова впервые за десять лет признали лучшим форвардом недели
В число лучших игроков вошли вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник «Сибири» Тревор Мерфи и 19-летний игрок СКА Иван Демидов, повторивший рекорд лиги
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий ярославского «Локомотива» 38-летний Александр Радулов впервые с начала сезона 2014/15 признан лучшим игроком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Радулов в двух матчах забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице и не проигрывает на протяжении шести матчей.

Еще один форвард, 19-летний Иван Демидов из петербургского СКА, стал лучшим новичком, набрав 4 (2+2) очка в двух играх. Он повторил рекорд Эли Толванена (сезон 2017/18) по числу наград новичку недели.

Среди вратарей лучшим признали Евгения Аликина из екатеринбургского «Автомобилиста», который выиграл оба матча и отразил более 94% бросков по своим воротам.

Среди защитников лучше всех сыграл Тревор Мёрфи из новосибирской «Сибири», у которого победный гол и пять передач в четырех матчах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Александр Радулов
Материалы по теме
Сын Кошечкина в 20 лет дебютировал в КХЛ с сухой победы
Спорт
Аутсайдер КХЛ обыграл чемпиона благодаря 48 сейвам голкипера
Спорт
Московское «Динамо» впервые за три года проиграло «Сочи» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Следственный комитет завел дело после обстрела села в Херсонской областиПолитика, 15:59
Дальневосточная ипотека — 2025. Как получить кредит и на что потратитьНедвижимость, 15:53
Три ведущих дуэта в танцах на льду не поедут на финал Гран-при РоссииСпорт, 15:49
Ликсутов рассказал об обновлении подвижного состава московского метроГород, 15:48
В Ульяновской области ветераны войны ко Дню Победы получат по ₽300 тыс.Общество, 15:47
295 тыс. машин Honda отозвали из-за системы экстренного торможенияАвто, 15:42
Автор плана обороны Германии заявил, что нет войны, но и мира — нетПолитика, 15:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Байден превентивно помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованиемПолитика, 15:40
Названа серия от Samsung, в которой смартфоны получат улучшенную зарядкуLife, 15:31
На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской областиПолитика, 15:30
Власти запланировали создать рынок платной статистикиЭкономика, 15:29
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Красный Крест сообщил итоги розыска пропавших жителей Курской областиПолитика, 15:19
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель БонинСпорт, 15:17