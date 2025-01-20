Радулова впервые за десять лет признали лучшим форвардом недели в КХЛ
Нападающий ярославского «Локомотива» 38-летний Александр Радулов впервые с начала сезона 2014/15 признан лучшим игроком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Радулов в двух матчах забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице и не проигрывает на протяжении шести матчей.
Еще один форвард, 19-летний Иван Демидов из петербургского СКА, стал лучшим новичком, набрав 4 (2+2) очка в двух играх. Он повторил рекорд Эли Толванена (сезон 2017/18) по числу наград новичку недели.
Среди вратарей лучшим признали Евгения Аликина из екатеринбургского «Автомобилиста», который выиграл оба матча и отразил более 94% бросков по своим воротам.
Среди защитников лучше всех сыграл Тревор Мёрфи из новосибирской «Сибири», у которого победный гол и пять передач в четырех матчах.
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