КХЛ: Радулова впервые за десять лет признали лучшим форвардом недели

Радулова впервые за десять лет признали лучшим форвардом недели в КХЛ

В число лучших игроков вошли вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник «Сибири» Тревор Мерфи и 19-летний игрок СКА Иван Демидов, повторивший рекорд лиги

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий ярославского «Локомотива» 38-летний Александр Радулов впервые с начала сезона 2014/15 признан лучшим игроком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Радулов в двух матчах забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице и не проигрывает на протяжении шести матчей.

Еще один форвард, 19-летний Иван Демидов из петербургского СКА, стал лучшим новичком, набрав 4 (2+2) очка в двух играх. Он повторил рекорд Эли Толванена (сезон 2017/18) по числу наград новичку недели.

Среди вратарей лучшим признали Евгения Аликина из екатеринбургского «Автомобилиста», который выиграл оба матча и отразил более 94% бросков по своим воротам.

Среди защитников лучше всех сыграл Тревор Мёрфи из новосибирской «Сибири», у которого победный гол и пять передач в четырех матчах.