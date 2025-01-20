 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футболист «Зенита» перешел в бразильский «Ботафого»

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ботафого» заплатил «Зениту» €10 млн за 26-летнего бразильского нападающего. «Зенит» также включил в сделку пункт о получении 20% с будущей перепродажи футболиста

Футболист петербургского «Зенита» Артур перешел в бразильский «Ботафого». Об этом в представляющем интересы футболиста агентстве Talents Sports сообщили «Спорт-Экспрессу».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ботафого» заплатил «Зениту» €10 млн за 26-летнего бразильского нападающего. «Зенит» также включил в сделку пункт о получении 20% с будущей перепродажи футболиста.

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 года. Он провел в составе клуба 36 матчей, забил восемь голов и сделал шесть голевых передач, стал в составе клуба чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Артур выступал за «Баию», «Брагантино» и «Палмейрас», в составе которого стал трехкратным чемпионом Бразилии (2016, 2018, 2023). Также он выступал за бразильскую молодежную сборную.

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру
Спорт
Алексей Швед продолжит карьеру в «Зените»
Спорт
РПЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба ШамаринаОбщество, 12:53
В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимостиНедвижимость, 12:52
Российского лыжника лишили победы в марафоне в ШвейцарииСпорт, 12:49
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожникеОбщество, 12:44
Активность покупателей московских новостроек рухнула до уровня 2016 годаНедвижимость, 12:41
Мистер «Да» и мистер «Нет»: как избежать крайностей в отстаивании границPro, 12:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области пострадал 21 человекОбщество, 12:29
Джокович принял извинения от телеканала после оскорбленийСпорт, 12:25
Турпоток из России в Японию вырос до 100 тыс. человек в 2024 годуОбщество, 12:25
Приднестровье согласилось на поставку газа из МолдавииПолитика, 12:14
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ЛНРПолитика, 12:12
Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации ТрампаПолитика, 12:11 
В Совфеде заявили о возможности скорого назначения посла России в СШАПолитика, 12:10