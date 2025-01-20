Футболист «Зенита» перешел в бразильский «Ботафого»
Футболист петербургского «Зенита» Артур перешел в бразильский «Ботафого». Об этом в представляющем интересы футболиста агентстве Talents Sports сообщили «Спорт-Экспрессу».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ботафого» заплатил «Зениту» €10 млн за 26-летнего бразильского нападающего. «Зенит» также включил в сделку пункт о получении 20% с будущей перепродажи футболиста.
Артур выступал за «Зенит» с января 2024 года. Он провел в составе клуба 36 матчей, забил восемь голов и сделал шесть голевых передач, стал в составе клуба чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Ранее Артур выступал за «Баию», «Брагантино» и «Палмейрас», в составе которого стал трехкратным чемпионом Бразилии (2016, 2018, 2023). Также он выступал за бразильскую молодежную сборную.
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов