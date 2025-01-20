Российская теннисистка проиграла украинке Свитолиной на Australian Open
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 1:6 в матче четвертого круга Australian Open, первом турнире «Большого шлема» в сезоне.
Свитолина (27-й номер посева) в четвертьфинале сыграет с американкой Мэдисон Киз (19).
Кудерметова занимает 75-е место в рейтинге WTA, на Australian Open она выступала без посева. На счету 27-летней теннисистки два титула.
На турнирах «Большого шлема» она доходила не дальше четвертьфинала — «Ролан Гаррос» (2022 год). В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая две победы на Итоговом турнире WTA (2022).
Свитолина является 27-й ракеткой мира. В активе 30-летней украинки 17 титулов под эгидой WTA. На турнирах «Большого шлема» доходила до полуфинала — на US Open (2019) и Уимблдоне (2019, 2023).
В одиночном разряде среди россиян продолжают выступать Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.
Australian Open в женском разряде завершится 25 января. Призовой фонд турнира — $59,7 млн.
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