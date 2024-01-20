«Монако» с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Футболисты «Монако» в гостях обыграли «Родез» со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Франции.
Хет-трик сделал Виссам Бен-Йеддер (10-я — с пенальти, 50-я, 58-я минуты). У проигравших отличился Стон Музалимбожа Мамбо (21-я).
Полузащитник сборной России Александр Головин отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне у 27-летнего россиянина 17 матчей за «Монако» во всех турнирах, пять голов и три результативные передачи.
«Родез» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. В прошлом сезоне «Монако» проиграл этому же клубу в 1/32 финала в серии пенальти.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции состоится позднее.
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