DSports: Месси и Ди Мария хотят сыграть за Аргентину на Олимпиаде в Париже

Телеканал DSports узнал о желании Месси сыграть на Олимпиаде в Париже

Также принять участие в Олимпийских играх хотел бы 35-летний полузащитник Анхель Ди Мария. Сборной Аргентины еще нужно завоевать путевку в Париж, квалификационный турнир стартует 20 января

Лионель Месси (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария хотят сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает аргентинский телеканал DSports.

Отмечается, федерация футбола страны уже начала работать на осуществлением этого желания. Правда сборной Аргентины еще нужно завоевать путевку на Игры, квалификационный турнир стартует 20 января.

Олимпийский турнир, который начнется через две недели после Кубка Америки, может стать последним для 36-летнего Месси и 35-летнего Ди Марии, чемпионов мира 2022 года, в составе сборной Аргентины.

В заявку футбольной сборной на Олимпийские игры согласно регламенту могут попасть игроки не старше 23 лет. Однако допускается включение трех игроков, которые старше этого возраста.

Ди Мария провел за национальную команду 136 матчей, в которых забил 29 мячей. Ранее он говорил, что планирует завершить карьеру в сборной после Кубка Америки-2024, который стартует 20 июня.

У Месси 180 матчей и 106 голов за сборную Аргентины. В 2008 году Месси и Ди Мария уже выигрывали Олимпийские игры в составе национальной команды.