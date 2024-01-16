Заслужил ли Месси приз лучшему футболисту года ФИФА

Лидер сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси в третий раз в карьере получил приз лучшему футболисту года по версии The FIFA Best. Но заслужил ли аргентинец награду на этот раз — «РБК Спорт» собрал мнения экспертов

Лионель Месси (Фото: Rodrigo Valle / Getty Images)

Форвард сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионель Месси в третий раз в карьере стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему игроку года. Ранее он был удостоен этой награды в 2019 году и 2022 году.

На престижную награду ФИФА также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который, по мнению многих экспертов, был фаворитом.

При этом аргентинец набрал одинаковое количество очков (по 48) с Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.

В 2023 году Месси стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принес «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиги. При этом рассматривался период с 19 декабря 2022 года, поэтому победа Месси вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре не учитывается.

В свою очередь, Холанд, который был главным конкурентом аргентинца, выиграл первый в истории «Манчестер Сити» требл, победив в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке Англии. Он также стал лучшим бомбардиром ЛЧ (12 голов), обладателем «Золотой бутсы» и Суперкубка Европы.

Как проголосовали в России

Победителя на приз The FIFA Best выбирают тренер и капитаны 211 национальных сборных и по одному журналисту от каждой страны-члена ФИФА, а также путем голосования болельщиков на сайте организации.

Участвовавший в голосовании от России капитан сборной Георгий Джикия поставил на первое место игрока «Наполи» Хвичу Кварацхелию, затем Месси и на третье — Кевина Де Брейне («Манчестер Сити»). Главный тренер национальной команды Валерий Карпин лучшим выбрал Месси, а следом поставил Холанда и Мбаппе. От СМИ в голосовании участвовал журналист «СЭ» Олег Кошелев, который назвал такую первую тройку: Де Брейне, Холанд и Кварацхелия.

Реакция на победу Месси

Гари Линекер, бывший форвард «Барселоны», «Тоттенхэма» и сборной Англии

«Восемь наград лучшему игроку года от ФИФА. Восемь «Золотых мячей». 17 лет подряд в символической команде года. Победитель всего. Какая поистине замечательная карьера», — написал Линекер в соцсети Х (запрещена в России).

Хуан Игнасио Гальярдо, главный редактор испанской Marca

«Есть много критики в адрес ФИФА, но это все еще субъективная награда. Первым в голосовании я выбрал Родри. Я дал Месси очко за то, как он поднялся в футболе в США», — сказал Гальярдо на радио Marca.

Хуан Игнасио Гальярдо поставил на первое место игрока сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, следом он выбрал Холанда и Месси.

Икер Касильяс, бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании

«Вы создаете хорошие призы и отнимаете их, поступая несправедливо», — написал Касильяс после церемонии на своей странице в Х.

Джон Оби Микел, бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии

«Думаю, Месси сделал больше для победы, чем Холанд», — сказал Джон Оби Микел Sky Sports.

Лотар Маттеус, бывший игрок «Баварии» и сборной Германии

«На этот раз он не должен был стать победителем. Я думаю, что Месси был лучшим футболистом последних 20 лет, но сейчас он играет в «Интер Майами», где создает ажиотаж, но он не завоевал ни одного крупного титула там», — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Андрей Аршавин, экс-форвард лондонского «Арсенала» и сборной России

«Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду. Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит — это плохо. Здесь организаторам большой минус, Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он так же считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?». ФИФА хотела навязать конкуренцию «Золотому мячу» от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, «Золотого мяча», — заявил Аршавин «Матч ТВ».

Андрей Канчельскис, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной России

«А разве есть какая-то альтернатива? Есть кто-то лучше в данный момент? Я не вижу. Раньше был Роналду, когда он в «Реале» играл, а Месси — в «Барселоне». А сейчас такого противостояния нет. Холлан, Мбаппе? Холлан еще не дотянул до того уровня. Мбаппе — может быть, где-то могу с этим согласиться. Но все равно Месси на данный момент лучший», — цитирует Канчельскиса «СЭ».

Футбольный клуба «Барселона»

«Так держать, Лео!» — написано в официальном аккаунте каталонской команды в соцсети Х.