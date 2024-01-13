Бельгийская фигуристка Хендрикс впервые стала чемпионкой Европы
Бельгийка Луна Хендрикс завоевала золотые медали в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Каунасе.
В сумме за короткую и произвольную программы она получила 213,2 балла.
Второе место заняла представляющая Грузию Анастасия Губанова (206,52), третьей стала еще одна бельгийка Нина Пиндзарроне (202,29).
Уроженка Тольятти 21-летняя Губанова выступает за Грузию с 2021 года. На прошлом чемпионате Европы она одержала победу.
Хендрикс впервые победила на чемпионате Европы. В прошлом году она была второй, также на счету 24-летней спортсменки серебро и бронза на чемпионатах мира.
Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой, они пропустили уже два чемпионата мира и Европы. На прошедшем в декабре чемпионате России сразу восемь фигуристов набрали больше баллов, чем Хендрикс (лучшей была Аделия Петросян — 246,53).
Ранее в Каунасе золото в парном катании завоевали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, у мужчин победил француз Адам Сяо Хим Фа.