Бельгийская фигуристка Хендрикс впервые стала чемпионкой Европы

Луна Хендрикс набрала за две программы 213,2 балла. Серебро досталось уроженке Тольятти Анастасии Губановой, которая представляет Грузию

Луна Хендрикс (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Бельгийка Луна Хендрикс завоевала золотые медали в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Каунасе.

В сумме за короткую и произвольную программы она получила 213,2 балла.

Второе место заняла представляющая Грузию Анастасия Губанова (206,52), третьей стала еще одна бельгийка Нина Пиндзарроне (202,29).

Уроженка Тольятти 21-летняя Губанова выступает за Грузию с 2021 года. На прошлом чемпионате Европы она одержала победу.

Хендрикс впервые победила на чемпионате Европы. В прошлом году она была второй, также на счету 24-летней спортсменки серебро и бронза на чемпионатах мира.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой, они пропустили уже два чемпионата мира и Европы. На прошедшем в декабре чемпионате России сразу восемь фигуристов набрали больше баллов, чем Хендрикс (лучшей была Аделия Петросян — 246,53).

Ранее в Каунасе золото в парном катании завоевали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, у мужчин победил француз Адам Сяо Хим Фа.