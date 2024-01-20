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«Арсенал» разгромил соперника со счетом 5:0 и прервал серию поражений

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» 5:0 и прервал трехматчевую серию поражений
«Канониры» выиграли в 21-м туре АПЛ у «Кристал Пэлас» и поднялись на третье место в турнирной таблице
Игроки &laquo;Арсенала&raquo;
Игроки «Арсенала» (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Футболисты «Арсенала» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 в домашнем матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Мячи забили Габриэл Магальянс (11-я минута), Леандро Троссард (59-я) и Габриэл Мартинелли (90-я+4, 90-я+5). Также автогол на счету голкипера гостей Дина Хендерсона (37-я).

«Арсенал» прервал серию из трех поражений (в том числе в Кубка Англии).

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Игроки &laquo;Челси&raquo;

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. Лидирует «Ливерпуль», у которого 45 очков и игра в запасе. «Кристал Пэлас» расположился на 14-й строчке с 21 очком.

В следующем туре «Арсенал» 30 января в гостях сыграет с «Ноттингем Форрест», «Кристал Пэлас» в тот же день примет «Шеффилд Юнайтед».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Арсенал Лондон
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