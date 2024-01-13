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«Челси» впервые за два года выиграл три подряд матча в АПЛ

«Челси» победил «Фулхэм» и впервые за два года выиграл три подряд матча в АПЛ
Лондонский клуб в 21-м туре победил «Фулхэм» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Коул Палмер
Игроки &laquo;Челси&raquo;
Игроки «Челси» (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Коул Палмер (45+4, с пенальти).

«Челси» выиграл третий подряд матч в АПЛ. Последний раз подобное лондонском клубу удавалось в марте 2022 года.

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«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. «Фулхэм» расположился на 13-й строчке с 24 очками.

В следующем туре «Челси» 31 января в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Фулхэм» днем ранее примет «Эвертон».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси
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