СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Петербургский СКА обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (22-я минута), Борна Рендулич (24) и Валентин Зыков (49). У проигравших отличился Тайлер Граовац (51).
СКА стал вторым клубом в нынешнем сезоне, который обеспечил себе место в плей-офф. Ранее это сделал лидер Западной конференции ярославский «Локомотив».
СКА в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат, а в полуфинале плей-офф уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.
СКА сейчас занимает второе место в Западной конференции, набрав 72 очка в 53 матчах. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке с 40 очками в 55 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.
В следующем матче СКА 22 января примет минское «Динамо», «Куньлунь» 25 января дома сыграет с московским «Динамо».
Другие результаты дня:
«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5;
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3;
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ.
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