 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Петербургский клуб, который в прошлом сезоне стал победителем регулярного чемпионата, сейчас занимает второе место в Западной конференции
Игроки СКА
Игроки СКА (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Петербургский СКА обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (22-я минута), Борна Рендулич (24) и Валентин Зыков (49). У проигравших отличился Тайлер Граовац (51).

СКА стал вторым клубом в нынешнем сезоне, который обеспечил себе место в плей-офф. Ранее это сделал лидер Западной конференции ярославский «Локомотив».

В КХЛ определился первый участник плей-офф
Спорт
Игроки &laquo;Локомотива&raquo;

СКА в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат, а в полуфинале плей-офф уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

СКА сейчас занимает второе место в Западной конференции, набрав 72 очка в 53 матчах. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке с 40 очками в 55 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.

В следующем матче СКА 22 января примет минское «Динамо», «Куньлунь» 25 января дома сыграет с московским «Динамо».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Другие результаты дня:

«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3;

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Куньлунь Ред Стар
Материалы по теме
Игорь Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ «Торпедо»
Спорт
СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ получил четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Не смотреть телевидение: как телевизор «перезагрузил» свои смыслы РБК и Haier, 22:34
Белоруссия увеличит на 10,2% тариф на транспортировку нефти по «Дружбе» Бизнес, 22:20
QIWI продаст российские активы гонконгской компании Финансы, 21:51
СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ Спорт, 21:49
Финский производитель оружия для Украины столкнулся с забастовкой рабочих Экономика, 21:43
«Авангард» забил дважды за 17 секунд и вырвал победу у «Спартака» в КХЛ Спорт, 21:38
Финальная стадия: какие квартиры будут готовы в первом квартале 2024 года РБК и ПИК, 21:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум Инвестиции, 21:26
С июля в Латвии начнут регистрировать однополые пары Политика, 21:26
В реестр иноагентов включили Чирикову и социолога Юдина Политика, 21:06
В Курске впервые включили оповещение о ракетной опасности Политика, 21:00
Автомобиль въехал в толпу зрителей на мотошоу в Италии. Видео Общество, 20:56
Почему работа в банке перестала ассоциироваться с чем-то скучным РБК и Газпромбанк, 20:38
Холанд стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Спорт, 20:36