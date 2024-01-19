СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

СКА вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Петербургский клуб, который в прошлом сезоне стал победителем регулярного чемпионата, сейчас занимает второе место в Западной конференции

Игроки СКА (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Петербургский СКА обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (22-я минута), Борна Рендулич (24) и Валентин Зыков (49). У проигравших отличился Тайлер Граовац (51).

СКА стал вторым клубом в нынешнем сезоне, который обеспечил себе место в плей-офф. Ранее это сделал лидер Западной конференции ярославский «Локомотив».

СКА в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат, а в полуфинале плей-офф уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

СКА сейчас занимает второе место в Западной конференции, набрав 72 очка в 53 матчах. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке с 40 очками в 55 встречах. Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ по 68 игр.

В следующем матче СКА 22 января примет минское «Динамо», «Куньлунь» 25 января дома сыграет с московским «Динамо».

Другие результаты дня:

«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3;

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ.