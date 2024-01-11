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Бывший тренер сборной Англии заявил, что у него рак в терминальной стадии

Бывший тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что у него рак в последней стадии
Свен-Йоран Эрикссон был первым иностранцем во главе сборной Англии и тренером более десяти клубов. У 75-летнего шведа обнаружили неоперабельный рак
Свен-Йоран Эрикссон
Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Michael Dodge / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него диагностировали рак поджелудочной железы и ему осталось жить около года. Слова шведского специалиста приводит Aftonbladet.

По словам 75-летнего Эрикссона, диагноз ему поставили после того, как он потерял сознание после пробежки на 5 км. Врачи сообщили, что он перенес инсульт, а выявленный рак неоперабельный.

«Я знаю, что в лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше, — сказал Эрикссон.

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На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.

В феврале прошлого года Эрикссон покинул пост спортивного директора шведского «Карлстада» из-за проблем со здоровьем.

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Анна Сатдинова
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