Бывший тренер сборной Англии заявил, что у него рак в терминальной стадии
Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него диагностировали рак поджелудочной железы и ему осталось жить около года. Слова шведского специалиста приводит Aftonbladet.
По словам 75-летнего Эрикссона, диагноз ему поставили после того, как он потерял сознание после пробежки на 5 км. Врачи сообщили, что он перенес инсульт, а выявленный рак неоперабельный.
«Я знаю, что в лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше, — сказал Эрикссон.
На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.
В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.
В феврале прошлого года Эрикссон покинул пост спортивного директора шведского «Карлстада» из-за проблем со здоровьем.