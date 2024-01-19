«Совершила чудо». Россиянка в 16 лет сделала камбэк на Australian Open

Мирра Андреева победила француженку Диан Парри в третьем круге Australian Open. В решающем сете россиянка уступала со счетом 1:5. Что говорят о камбэке Андреевой — в материале «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: REUTERS / Tracey Nearmy)

Российская теннисистка Мирра Андреева победила француженку Диан Парри в третьем круге Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Игра завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). В решающем сете Андреева уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче, а в конце сета победила на тай-брейке.

Россиянка, которая впервые участвует в этом престижном турнире, стала четвертой теннисисткой за последние 30 лет, дошедшей до 1/8 финала и на Уимблдоне, и на Australian Open до семнадцатилетия. До Андреевой это удавалось Мартине Хингис, Татьяне Головин и Коко Гауфф.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину (Казахстан). Представительница России выигрывала турнир лишь раз — Мария Шарапова в 2008 году.

Почему Андрееву называют «новой Шараповой»

Андреева всерьез заявила о себе в апреле 2023 года, когда в 15 лет победила финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес (Канада) в первом круге турнира престижной серии WTA-1000 в Мадриде. Она стала третьей 15-летней теннисисткой в истории, выигрывавшей матч на уровне WTA-1000.

А во втором туре россиянка выбила на тот момент 14-ю ракетку мира Беатрис Аддад Майю (Бразилия). Андреева стала седьмой 15-летней теннисисткой в XXI веке, обыгравшей соперницу из топ-20.

После того матча чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «РБК Спорт» сравнил Андрееву с молодой Марией Шараповой.

«Я уверен, что причина сенсации — в хорошей игре, девочка — молодчина огромная. Мирре нужно отдать все уважение и восхищение, потому что в 15 лет показывать такую игру — это очень достойно. Похожа на Марию Шарапову в начале ее карьеры, только на максималках», — сказал Ольховский.

Андреева на этом не остановилась, став самой молодой участницей 1/8 финала турниров WTA-1000. После успешного выступления в Мадриде Андреева продолжила прогрессировать, став самой молодой теннисисткой с 1995 года, кому удалось преодолеть квалификацию на «Ролан Гаррос». На главном грунтовом турнире она дошла до третьего круга, где уступила американке Кори Гауфф.

На Уимблдоне Андреева вновь вышла в основную сетку через квалификацию. И в матче второго круга выбила из турнира «Большого шлема» 11-ю ракетку мира, чемпионку «Ролан Гаррос»-2021 Барбору Крейчикову.

Андреева стала одной из самых юных участниц четвертого круга Уимблдона в ХХI веке. Она была в двух геймах от выхода в четвертьфинал, но при счете 6:3, 4:1 не смогла удержать преимущество и уступила в итоге американке Мэдисон Киз (18-е место в рейтинге).

На последнем в сезоне турнире «Большого шлема» US Open российская теннисистка не смогла пробиться в третий круг. Во втором раунде 16-летняя Андреева (63-я ракетка мира) проиграла шестой ракетке мира, американке Кори Гауфф, со счетом 3:6, 2:6.

Реакция экспертов

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Мирра молодчина. Проявила бойцовский характер. В решающий момент поставила стенку и не ошибалась. Она навязывала сопернице то, что делает обычно. Мирра победила за счет характера и воли к победе. Она переломила ход встречи, психология очень важна. Необходимо не вести матч, а завершить его в свою пользу. Даже если ты проигрываешь, важно не бросать — это и произошло. В России считают, что 16 лет — это еще ребенок. Но у каждого взросление по-разному. В истории тенниса в 16 лет уже успешно играли Мартина Хингис, та же Анастасия Павлюченкова, то есть это не первый случай. Это уникально, но не единично. Здорово, что она в таком возрасте так играет», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Сумасшедший камбэк. Нужно сказать, что у француженки был план развалить удар Мирры справа, очень много она играла резаным ударом. Поначалу Мирра не очень могла приспособиться, но в третьем сете ей было нечего терять и она боролась до последнего мяча. На Андрееву меньше давления, она молодой игрок, который только в прошлом году ворвался в женский теннисный тур. Ей не нужно защищать очки и думать о титулах, это все для нее абсолютно новое. В этом году ей абсолютно нечего терять. Пока Мирра играет свободно и смело. Дальше на нее будет больше давления и ожидания. Нужно отметить ее бойцовский характер и битву за каждый розыгрыш», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России (ФТР)

«В какой‑то момент Мирра потерялась на корте, но во второй половине игры приняла тактику француженки и сама стала созидать, рвать игру. Парри в итоге подсела. В третьем сете, когда счет стал 5:3, француженка резко подсела. Андреева молодец, что вытащила такой матч. Можно сказать, что это маленькое чудо. При том браке, который был у Мирры в первой половине, она все же нашла варианты не играть монотонно. Она сбила француженку, нашла правильный ритм. Хотя и были ошибки, но Мирра продолжала гнуть свою линию. В итоге наша теннисистка просто развалила игру соперницы. Конечно, физически в концовке Мирра выглядела значительно лучше, это сказалось. А вообще матч фантастический по накалу и содержанию. Мирра просто молодец. Очередной приятный финал матча, после того как учудил вчера Даниил Медведев, который тоже вытащил игру волевым усилием», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Энди Маррей, трехкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6. Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница», — написал Маррей на своей странице в Х (ранее Twitter).

На послематчевой пресс-конференции Андреева заявила, что не ожидала реакции на ее игру от Маррея. «Если честно, не думала, что он будет смотреть матч, что-то комментировать в твиттере. Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день. Честно, не ожидала, что он как-то отреагирует на этот матч», — отметила спортсменка.

Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. Несмотря на то что она уступала — 1:5, она немного поменяла игру, обострила ее, взяв инициативу целиком в свои руки. Парри действовала только по команде Андреевой», — сказала Дмитриева «Р-Спорт».

Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР)

«На мой взгляд, для Мирры победа в таком матче, когда ей пришлось догонять и удалось в итоге переломить ход поединка, даже более важна, чем казавшаяся легкой победа над Онс в предыдущей игре. Она показала, что может выигрывать, не только когда буквально сносит соперника с первого мяча, но и когда на корте тяжелая вязкая борьба и не все удается по ходу», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».