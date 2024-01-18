Даниил Медведев объяснил отыгрыш с 0:2 на Australian Open сменой ракетки
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после волевой победы над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open, что только к третьему сету смог выбрать ракетку, с которой ему стало легче играть.
Медведев проиграл Руусувуори первые два сета, после чего смог выиграть подряд три партии, в том числе последнюю со счетом 6:0.
«Думаю, единственные два матча, в которых я проиграл два сета и выиграл, были здесь, на этом корте», — сказал Медведев и поблагодарил зрителей, досмотревших матч в четвертом часу утра по местному времени.
Медведев отметил, что «промахивался повсюду» и допустил 63 невынужденные ошибки. «Затем я [поменял ракетки] и, наконец, нашел ту, с которой мне показалось, что я играю лучше», — признался теннисист.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что Медведев сам себе устроил нервотрепку.
«Надо было второй сет выигрывать и доводить матч до победы, а так получился напряженный матч», — считает Тарпищев.
Личный счет встреч Медведева с Руусувуори стал 3:0 в пользу россияна.
В следующем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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