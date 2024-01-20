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Клуб Овечкина подписал контракт с белорусским форвардом на $16,87 млн

«Вашингтон» подписал с белорусским форвардом Протасом контракт на $16,87 млн
Алексей Протас будет выступать за «Вашингтон» еще пять сезонов. Этот контракт нападающего — третий по сумме в истории белорусского хоккея. Больше зарабатывал только Михаил Грабовский
Алексей Протас (слева)
Алексей Протас (слева) (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый пятилетний контракт с белорусским форвардом Алексеем Протасом. Об этом сообщается на сайте команды

Новое соглашение 23-летнего нападающего на сумму $16,875 млн будет действовать до конца сезона 2028/29. В среднем Протас будет зарабатывать $3,375 млн в год.

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Новый контракт Протаса — третий по сумме за всю историю белорусского хоккея. Больше него зарабатывал только форвард Михаил Грабовский. В 2012 году он подписал пятилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на $27,5 млн (меньше чем через два года соглашение было выкуплено), а в 2014 году — четырехлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $20 млн.

В нынешнем сезоне Протас провел 42 матча за «Вашингтон», капитаном которого является Александр Овечкин, и набрал 18 (3+15) очков. Всего в НХЛ у форварда 133 матча и 42 (10+32) очка.

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