Клуб Овечкина подписал контракт с белорусским форвардом на $16,87 млн
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый пятилетний контракт с белорусским форвардом Алексеем Протасом. Об этом сообщается на сайте команды
Новое соглашение 23-летнего нападающего на сумму $16,875 млн будет действовать до конца сезона 2028/29. В среднем Протас будет зарабатывать $3,375 млн в год.
Новый контракт Протаса — третий по сумме за всю историю белорусского хоккея. Больше него зарабатывал только форвард Михаил Грабовский. В 2012 году он подписал пятилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на $27,5 млн (меньше чем через два года соглашение было выкуплено), а в 2014 году — четырехлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $20 млн.
В нынешнем сезоне Протас провел 42 матча за «Вашингтон», капитаном которого является Александр Овечкин, и набрал 18 (3+15) очков. Всего в НХЛ у форварда 133 матча и 42 (10+32) очка.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике