 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин оформил голевую передачу в первом матче после травмы в НХЛ

Овечкин в первом матче после травмы оформил голевую передачу
Россиянин вернулся на лед после того, как пропустил три игры из-за повреждения. Овечкину в матче с «Сент-Луисом» удалось набрать очки в седьмом матче подряд
Александр Овечкин&nbsp;
Александр Овечкин  (Фото: Peter Mccabe / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал Ти Джей Оши, еще по разу отличились Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. За команду гостей две шайбы забросил Натан Уокер. Голевой передачей за «Сент-Луис» отметился россиянин Никита Александров. Для него это первое очко в текущем сезоне в 11 играх.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся на лед после того, как пропустил три матча из-за травмы. Форвард записал на свой счет результативную передачу. Таким образом он продлил свою результативную серию до семи матчей подряд. В текущем сезоне в его активе 28 очков (8 шайб + 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Голевая передача в матче против «Сент-Луиса» стала 683-й в карьере Овечкина, и он сравнялся по этому показателю с бывшим защитником «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз» Брэдом Парком. Это 65-й показатель в истории НХЛ.

Овечкин является вторым по результативности снайпером в истории НХЛ. В его активе 830 шайб, больше только у завершившего карьеру Уэйна Гретцки (894).

После 43 матчей со старта нынешнего сезона «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков. «Сент-Луис» находится на шестой строчке в Центральном дивизионе с 44 очками после 43 встреч.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Как выросли цены на полеты в России. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Пропустивший два матча Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»
Спорт
Овечкин пропустит вторую игру подряд из-за травмы
Спорт
Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
Чемпион мира в прыжках с шестом умер в возрасте 29 лет Спорт, 10:13
К горящей после удара нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд Общество, 10:11
В Москве пять человек пострадали из-за врезавшейся в остановку «Нивы» Общество, 10:05
Казахстан направит миротворцев в район Голанских высот Политика, 10:02
Россияне начали интересоваться поездками на летнюю Олимпиаду в Париж Бизнес, 10:00
«Коммерсантъ» узнал детали прений на суде над Стрелковым Политика, 09:54
Airbnb, Youtube, Uber: откуда эти фирмы взяли миллионы фанатов Pro, 09:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Акционеры казахстанской Kaspi.kz выручили $1 млрд в ходе IPO в США Инвестиции, 09:38
Министр обороны ФРГ отказался «идти ва-банк» в вопросе оружия для Украины Политика, 09:33
₽190 тыс. и выше: почему DevOps-инженеры востребованы и чего от них ждут Pro, 09:31
Овечкин оформил голевую передачу в первом матче после травмы в НХЛ Спорт, 09:30
СПБ Биржа планирует сменить депозитарий для замороженных бумаг Гонконга Инвестиции, 09:22
Андреева победила соперницу, отыгравшись с 1:5 в решающем сете Спорт, 09:22
В Москве зафиксирован рекордно высокий за 15 лет спрос на новостройки Недвижимость, 09:15