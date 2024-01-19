Овечкин оформил голевую передачу в первом матче после травмы в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей хет-трик на свой счет записал Ти Джей Оши, еще по разу отличились Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. За команду гостей две шайбы забросил Натан Уокер. Голевой передачей за «Сент-Луис» отметился россиянин Никита Александров. Для него это первое очко в текущем сезоне в 11 играх.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся на лед после того, как пропустил три матча из-за травмы. Форвард записал на свой счет результативную передачу. Таким образом он продлил свою результативную серию до семи матчей подряд. В текущем сезоне в его активе 28 очков (8 шайб + 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.
Голевая передача в матче против «Сент-Луиса» стала 683-й в карьере Овечкина, и он сравнялся по этому показателю с бывшим защитником «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз» Брэдом Парком. Это 65-й показатель в истории НХЛ.
Овечкин является вторым по результативности снайпером в истории НХЛ. В его активе 830 шайб, больше только у завершившего карьеру Уэйна Гретцки (894).
После 43 матчей со старта нынешнего сезона «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков. «Сент-Луис» находится на шестой строчке в Центральном дивизионе с 44 очками после 43 встреч.
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