Овечкин оформил голевую передачу в первом матче после травмы в НХЛ

Россиянин вернулся на лед после того, как пропустил три игры из-за повреждения. Овечкину в матче с «Сент-Луисом» удалось набрать очки в седьмом матче подряд

Александр Овечкин (Фото: Peter Mccabe / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал Ти Джей Оши, еще по разу отличились Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. За команду гостей две шайбы забросил Натан Уокер. Голевой передачей за «Сент-Луис» отметился россиянин Никита Александров. Для него это первое очко в текущем сезоне в 11 играх.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся на лед после того, как пропустил три матча из-за травмы. Форвард записал на свой счет результативную передачу. Таким образом он продлил свою результативную серию до семи матчей подряд. В текущем сезоне в его активе 28 очков (8 шайб + 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Голевая передача в матче против «Сент-Луиса» стала 683-й в карьере Овечкина, и он сравнялся по этому показателю с бывшим защитником «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз» Брэдом Парком. Это 65-й показатель в истории НХЛ.

Овечкин является вторым по результативности снайпером в истории НХЛ. В его активе 830 шайб, больше только у завершившего карьеру Уэйна Гретцки (894).

После 43 матчей со старта нынешнего сезона «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков. «Сент-Луис» находится на шестой строчке в Центральном дивизионе с 44 очками после 43 встреч.