Месси не смог отличиться в первом матче после воссоединения с Суаресом: видео

Месси не смог отличиться в первом матче после воссоединения с Суаресом

«Интер Майами» провел товарищескую игру против сборной Сальвадора, которая завершилась со счетом 0:0. Месси и Суарес, которые много лет провели вместе в «Барселоне», отыграли по 45 минут и не отметились результативными действиями

Лионель Месси (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Клуб североамериканской MLS «Интер Майами» провел первый товарищеский матч в межсезонье. Американская команда в Сан-Сальвадоре провела игру против сборной Сальвадора.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Игру посетили около 45 тыс. зрителей.

Дебютную игру за «Интер Майами» провел уругвайский форвард Луис Суарес. Двукратный обладатель «Золотой бутсы» перешел в американский клуб из «Гремио» в декабре, где воссоединился с многолетним партнером по «Барселоне» Лионелем Месси.

Суарес и Месси вышли в основном составе и были заменены в перерыве, как и еще два бывших футболиста «Барселоны» — Серхио Бускетс и Жорди Альба.

За «Барселону» Суарес выступал с 2014 по 2020 год. С командой он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Месси, восьмикратный обладатель «Золото мяча», перешел в «Интер Майами» 15 июля 2023 года, подписав контракт до 2025 года.

Регулярный чемпионат MLS стартует 21 февраля.