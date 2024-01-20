Месси не смог отличиться в первом матче после воссоединения с Суаресом
Клуб североамериканской MLS «Интер Майами» провел первый товарищеский матч в межсезонье. Американская команда в Сан-Сальвадоре провела игру против сборной Сальвадора.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Игру посетили около 45 тыс. зрителей.
Дебютную игру за «Интер Майами» провел уругвайский форвард Луис Суарес. Двукратный обладатель «Золотой бутсы» перешел в американский клуб из «Гремио» в декабре, где воссоединился с многолетним партнером по «Барселоне» Лионелем Месси.
Суарес и Месси вышли в основном составе и были заменены в перерыве, как и еще два бывших футболиста «Барселоны» — Серхио Бускетс и Жорди Альба.
За «Барселону» Суарес выступал с 2014 по 2020 год. С командой он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Месси, восьмикратный обладатель «Золото мяча», перешел в «Интер Майами» 15 июля 2023 года, подписав контракт до 2025 года.
Регулярный чемпионат MLS стартует 21 февраля.
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