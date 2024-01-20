«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии

«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии

В полуфинальном матче «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 3:0. В первом полуфинале «Наполи» оказался сильнее «Фиорентины» — 3:0. Финал состоится 22 января

Матч «Лацио» — «Интер» (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Футболисты «Интера» обыграли «Лацио» в полуфинальном матче Суперкубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Розыгрыш Суперкубка второй год подряд проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравии) и впервые с участием четырех команд. Это «Наполи» (чемпион), «Лацио» (серебряный призер), «Интер» (обладатель Кубка Италии) и «Фиорентина» (финалист Кубка).

Накануне в первом полуфинальном матче «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счетом 3:0.

Финальный матч состоится 22 января.