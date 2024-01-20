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«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии

«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии
В полуфинальном матче «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 3:0. В первом полуфинале «Наполи» оказался сильнее «Фиорентины» — 3:0. Финал состоится 22 января
Матч &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;
Матч «Лацио» — «Интер» (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Футболисты «Интера» обыграли «Лацио» в полуфинальном матче Суперкубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Розыгрыш Суперкубка второй год подряд проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравии) и впервые с участием четырех команд. Это «Наполи» (чемпион), «Лацио» (серебряный призер), «Интер» (обладатель Кубка Италии) и «Фиорентина» (финалист Кубка).

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Накануне в первом полуфинальном матче «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счетом 3:0.

Финальный матч состоится 22 января.

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Футбол Италия ФК Интер Милан Лацио ФК Наполи
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