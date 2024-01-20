«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии
Футболисты «Интера» обыграли «Лацио» в полуфинальном матче Суперкубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
Розыгрыш Суперкубка второй год подряд проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравии) и впервые с участием четырех команд. Это «Наполи» (чемпион), «Лацио» (серебряный призер), «Интер» (обладатель Кубка Италии) и «Фиорентина» (финалист Кубка).
Накануне в первом полуфинальном матче «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счетом 3:0.
Финальный матч состоится 22 января.
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