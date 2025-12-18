Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин ударил судью в лицо во время матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу омичей.
На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.
У победителей голами отметились Артем Блажиевский (4-я минута), Николай Прохоркин (7) и Константин Окулов (18).
«Нефтехимик» с 37 очками после 37 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах и располагается на третьем месте.
В следующем матче «Нефтехимик» 22 декабря сыграет против «Металлурга», «Авангард» 20 декабря на выезде встретится с «Локомотивом».
