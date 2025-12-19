Судью РПЛ допросили по делу «Торпедо» о подкупе арбитров

Отец Егора Егорова рассказал, что сын из-за этого не смог улететь в отпуск за границу

Егор Егоров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футбольного арбитра Егора Егорова допросили по делу московского «Торпедо», сообщил «РБ Спорт» его отец, также бывший судья Игорь Егоров.

Ранее 19 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что Егоров пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили.

«Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых к тому моменту уже улетел», — сказал Игорь Егоров.

Он отметил, что сын весной судил матч «Торпедо» в Первой лиге — в 26-м туре против тульского «Арсенала» (1:0). «Ровное четкое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает — по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу. Видимо, раз судил и есть победа «Торпедо», говорится об этих моментах», — добавил Егоров-старший.

РБК обратился за комментарием в МВД России.

Егор Егоров в нынешнем сезоне отсудил девять матчей РПЛ.

Совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и бывшему директору клуба Валерию Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге, где после 21 тура занимает 15-е место.