Спорт⁠,
0

Латыпов и Казакевич победили в спринтах на Кубке Содружества по биатлону

Латыпов и Казакевич победили в спринтах на этапе Кубке Содружества в Чайковском
Биатлонисты Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич не допустили в спринтах на этапе в Чайковском ни одного промаха
Эдуард Латыпов на этапе Кубка Содружества по биатлону
Эдуард Латыпов на этапе Кубка Содружества по биатлону (Фото: Пресс-служба СБР)

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич стали победителями спринтов на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Латыпов одержал победу в спринте на дистанции 10 км среди мужчин с результатом 25 минут 39,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Серебро взял Евгений Сидоров с отставанием в 4,5 секунды (без промахов), а бронзу — Даниил Серохвостов (+21,5; 1 промах).

Казакевич выиграла гонку на дистанции 7,5 км среди женщин. Спортсменка прошла дистанцию с результатом 21 минута 40,5 секунды без промахов. Второй финишировала без промахов Инна Терещенко (+9,7 секунд). Бронза у Кристины Резцовой (+10,0; один промах).

Третий этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря.

В декабре Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об отмене отстранения россиян от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Авторы
Теги
Рената Утяева
Эдуард Латыпов Биатлон Союз биатлонистов России

