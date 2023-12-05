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Спорт ,  
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«Спартак» и «Динамо» установили рекорд результативности в истории КХЛ

Команды на двоих забросили 15 шайб. Таким образом, эта игра вошла в топ‑3 самых результативных в истории КХЛ
Фото: ХК Спартак (Фото: пресс-служба ХК "Спартак"
Фото: ХК Спартак (Фото: пресс-служба ХК "Спартак"

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 8:7 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые в истории КХЛ команды забросили друг другу по семь и более шайб за игру.

В составе «красно-белых» голы забили Максим Цыплаков (9, 40), Павел Порядин (11, 32), Даниэль Усманов (31), Николай Голдобин (44), Егор Филин (45) и Александр Беляев (64). За «Динамо» ворота поразили Иван Муранов (1-я минута), Даниил Пыленков (18), Эрик О'Делл (18, 52), Егор Петухов (24), Егор Римашевский (29) и Дмитрий Рашевский (32).

«Спартак» проигрывал по ходу встречи со счетом 3:6, но сумел отыграться и выйти вперед в основное время матча.

Таким образом, эта игра вошла в топ‑3 самых результативных в истории КХЛ. 15 шайб в матче забрасывали только в матче подмосковного «Витязя» с минским «Динамо» — 9:6 в октябре 2016 года. Рекорд КХЛ был установлен в январе 2009 года в матче «Барыса» против «Витязя» — 11:6.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 54 очка после 40 матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» находится на второй строчке с 54 очками в 39 играх.

Теги
Хоккей КХЛ ХК Спартак Динамо

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