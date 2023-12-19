В ЦСКА сообщили, что не получали предложений по Чалову от европейских клубов

В ЦСКА сообщили, что не получали предложений по Чалову из Европы

Директор по коммуникациям ЦСКА заявил, что клуб делает все возможное, чтобы продлить контракт с лучшим бомбардиром. Ранее сообщалось, что в Чалове заинтересованы «Марсель» и «Трабзонспор»

Федор Чалов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА не получал никаких предложений от европейских клубов по трансферу нападающего Федора Чалова. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор по коммуникациям московской команды Кирилл Брейдо.

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — сказал Брейдо.

Ранее французский подкаст La Tribune Olympienne сообщил, что Чалов может перейти в «Марсель». Также Taka Gazete писала, что форвардом интересуется турецкий «Трабзонспор».

Чалов всю карьеру провел в ЦСКА, за исключением аренды в «Базель» в 2022 году. В составе сборной России Чалов провел шесть матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне с 19 голами форвард стал третьим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне Чалов забил восемь голов (лучший в ЦСКА).