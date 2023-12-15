Турецкий «Трабзонспор» опроверг сообщения об интересе к защитнику ЦСКА Роше

Турецкий клуб опроверг сообщения об интересе к футболисту ЦСКА

В «Трабзонспоре» назвали фейком информацию о заинтересованности турецкого клуба в переходе бразильского защитника Виллиана Роши

Виллиан Роша (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Информация о возможном переходе в «Трабзонспор» защитника ЦСКА Виллиана Роши не соответствует действительности. Об этом Sport24 сообщил начальник турецкого клуба Эмра Ток.

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — сказал Ток.

Ранее об интересе «Трабзонспора» к 28-летнему бразильскому футболисту сообщала Karadeniz Gazete.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на восьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.