Турецкий клуб опроверг сообщения об интересе к футболисту ЦСКА
Информация о возможном переходе в «Трабзонспор» защитника ЦСКА Виллиана Роши не соответствует действительности. Об этом Sport24 сообщил начальник турецкого клуба Эмра Ток.
«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — сказал Ток.
Ранее об интересе «Трабзонспора» к 28-летнему бразильскому футболисту сообщала Karadeniz Gazete.
Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
ЦСКА ушел на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на восьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.
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