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Спорт ,  
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Турецкий клуб опроверг сообщения об интересе к футболисту ЦСКА

Турецкий «Трабзонспор» опроверг сообщения об интересе к защитнику ЦСКА Роше
В «Трабзонспоре» назвали фейком информацию о заинтересованности турецкого клуба в переходе бразильского защитника Виллиана Роши
Виллиан Роша
Виллиан Роша (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Информация о возможном переходе в «Трабзонспор» защитника ЦСКА Виллиана Роши не соответствует действительности. Об этом Sport24 сообщил начальник турецкого клуба Эмра Ток.

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — сказал Ток.

Ранее об интересе «Трабзонспора» к 28-летнему бразильскому футболисту сообщала Karadeniz Gazete.

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Фото:o.correia_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на восьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.

Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на чемпионство ЦСКА по итогам сезона с коэффициентом 35,00. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1,55, на чемпионство «Краснодара» — 3,20.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЦСКА Турция

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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